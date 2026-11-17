國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午前往大埤鄉，與鄉長、縣議員候選人林森寳及鄉長候選人謝憲昇發表地方建設政見，細數縣長張麗善任內在大埤投入的交通水利、教育及社福建設，並提出未來將推動三山國王廟修復及再利用、斗南分局大埤分駐所辦公廳舍整修、大埤鄉衛生所修繕，以及豐岡橋改建、聯美大橋拓寬等工程，盼持續改善地方交通與公共服務。

張嘉郡細數縣府在大埤鄉投入的諸多建設，並指出，大埤是重要農業鄉鎮，除縣府與大埤鄉公所、台灣大學合作，針對酸菜加工產生的菜渣、廢鹽及醃漬廢水進行資源化研究，朝轉化為水產養殖營養源、漁業飼料及耐鹽作物肥料等方向發展，盼讓傳統酸菜產業結合循環經濟，創造更多產業價值。

談到未來建設，張嘉郡表示，將持續推動大埤三山國王廟修復及再利用工程，保存地方歷史文化，並規畫整修大埤分駐所辦公廳舍、修繕大埤鄉衛生所；交通方面，除持續推動豐岡橋改建，也將爭取聯美大橋拓寬，改善地方交通與公共服務。

張嘉郡強調，大埤發展必須兼顧農業生產、交通安全、教育環境及長者照顧，未來將與林森寳、謝憲昇及地方團隊合作，組成服務大埤鄉親的「鐵三角」，延續既有建設成果，持續改善生活環境，提升地方產業競爭力，讓大埤更加便利宜居。會後，張嘉郡展開車隊掃街，爭取選民支持。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午前往大埤鄉，與鄉長、縣議員候選人林森寳及鄉長候選人謝憲昇發表地方建設政見。圖／張嘉郡競總提供