桃園市長張善政今早先出席選委會舉辦的政見發表會，接著馬不停蹄，到中壢興國市場掃街拜票，議長邱奕勝也陪同。張善政表示，過去四年議會都靠議長協調，讓府會配合和諧，世正推動非常順利，議長是議會的支柱，今天議長也陪同掃街，讓他非常感動。

除了邱奕勝陪同張善政掃街，還有桃園市議員梁為超、議員候選人彭康傑、劉安祺等人同行，不少攤商看到張善政等人拜票，都熱情握手，也有支持者看到張善政主動上前握手、合照。

邱奕勝表示，今天到興國市場跟攤商們請託，興國市場這幾年是桃園很重要的民生市場，過往從傳統市場轉型，市場環境乾淨漂亮，讓顧客來消費非常舒服，也謝謝攤商努力經營環境，同時也跟攤商拜託支持讓五星旗市長繼續連任。