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翡翠水庫設光電板卓揆指惡意誤解 蔣萬安：連3年公文問心酸？
國民黨台北市長候選人蔣萬安上午到松山區南京公寓市場拜票，現場人潮爆滿，許多民眾自發性排成兩邊長長隊伍，要跟蔣萬安握手合照、加油打氣。
蔣萬安受訪時被問到卓榮泰稱北市府選前政治操作翡翠水庫是否設置光電板議題？蔣萬安強力反擊，反問卓院長「這樣的理由，人民會相信嗎？」，堂堂中央政府連續三年發公文來，難道是在「問心酸的嗎？」今天中央為什麼沒有相關計畫，是因為「地方政府擋下來了」，是因為有議員在北市議會提出的質詢、新聞披露之後，中央才不敢再繼續問。
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