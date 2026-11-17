九合一大選倒數，台北市長蔣萬安未在選舉公報中寫入松山機場遷建，遭外界質疑。蔣萬安今天表示，已召開記者會，也在議會提出專案報告、到行政院清楚說明，這些都非常明確。

蔣萬安上午至南京公寓市場掃街拜票，國民黨台北市議長戴錫欽、秦慧珠、詹為元，以及國民黨北市議員候選人李明璇、許原榮等人出席。

媒體關切，選舉公報中蔣萬安的政見未見松山機場遷建，沈伯洋今天說可能因臨時提出才未放入。蔣萬安表示，已召開記者會，也在議會提出專案報告、到行政院及各平台清楚說明，這些都非常明確。

蔣萬安反問，沈伯洋的陪伴都更、無限都更是否有寫入選舉公報，即便沒有，他也不會質疑這些政見未放入選舉公報。

媒體詢問，沈伯洋陣營日前在士林、北投造勢，疑有支持者在河川划龍舟、撒紙錢，外界質疑污染水源。蔣萬安說，環保局會進一步了解。

蔣萬安競選團隊上週舉辦「安心大遊行」，活動中播放歌手周杰倫、蘇打綠的歌曲，遭質疑未付版權費及申請重製授權。蔣萬安說，團隊有申請公播、直播，直播後就關閉影片，一切都符合規定。

台北市社會工作人員職業工會昨天在臉書發文指出，「蔣萬安市長候選人與社工的客廳會」確定取消，候選人表示因選前繁忙，聆聽社工聲音不應過於草率，盼選後再與社工座談。

蔣萬安對此回應，因時間關係導致無法出席各行程，但4年來市府推動社工相關權益，包括留任獎金、心理諮商服務等，會持續聆聽並給予更多支持與保障。

媒體另關切，傳出法新社曾約訪蔣萬安但遭拒絕。蔣萬安說，「真的是很抱歉」，因為時間關係，無法一一參與媒體約訪，之後若有機會還是可以接受相關訪問。