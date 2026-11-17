民進黨台北市長候選人沈伯洋上周日大洋流造勢最終場於關渡碼頭舉辦，活動最終還上演無人機秀，卻遭藍營質疑耗費數千萬，應與外界說明清楚。沈今天未明確表明金額僅表示，這些檯面上問一問、加一加都算得出來，都是按照政治獻金支出，「我也不會問蔣萬安安心大遊行花費多少？」

沈伯洋諷刺，國民黨對他們經費非常在意，但前一天蔣萬安團隊也辦了一個安心大遊行非常熱鬧，也是激起大家非常高昂情緒，「我也不會問他說到底花了多少」，不就是募集的政治獻金支出，是合理的事根本就不會去問他，辦了所有造勢活動就是按照政治獻金來支出，支出的細項按照法規幾個月之內就要結清與人民報告。

沈伯洋呼籲蔣萬安，不要轉移話題如果想知道各式各樣，比如說音響的、無人機的報價大概是多少，檯面上問所有的廠商應該都問得到才對，自己加一加就都會很清楚知道。

而日前舉辦最終場大洋流車掃，不少支持者包遊艇、划龍舟上演水陸大會師，不過有撒金紙被藍營批評說是在製造垃圾，沈伯洋表示，划龍舟祭江會把金紙放在前面是習俗，但對於環境衛生、水域的改善，還有保障兩件事如果有衝突，對水域保護應該是更重要，也呼籲對於事後的清潔、水域改善，都應該要注意，未來辦活動時，也會小心這類事。