國民黨立院黨團日前踢爆民進黨宜蘭縣長候選人林國漳投資亞別建設，林競辦稱是基於同窗情誼、小額投資；今天藍營再爆，質疑牽線合資「同窗」是新潮流大老林錫耀的弟弟，而林國漳投資比例也不算小額，亞別建設新建案透天別墅與華廈即將完工，價格約1300萬到960萬元，其獲利所得更像大型利益團體，將來是否涉及利益衝突？林國漳應該向縣民說明楚。

林國漳對此表示，確實是同學林明賢邀請，但他不清楚佔的比例，這是很單純的投資。

林國漳接連被爆擔任3家國營事業董監事、投資艾特先進半導體公司賺紅錢、背後與新潮流的政商關係。吳宗憲陣營今天召開「蘭陽安心成家」幫助年輕人買房記者會，立委黃建賓指著現場亞別建設即將完工的華夏跟透天別墅手板說，華夏30坪要960萬左右，透天別墅大約1300萬，月薪三到四萬的年輕人想買難上加難。

黃建賓指出，亞別建設公司董事長是陳建富，林錫耀的弟弟林明賢曾經代表富承實業開發股份有限公司擔任亞別建設的監察人，林明賢與林國漳是高中同學，所謂「同窗情誼」牽線投資指的是林明賢？

黃建賓說，林明賢為何能夠代表富承實業擔任亞別建設的監察人？因為富承是由新潮流大老林錫耀創立的公司，公司董事長是林錫耀的太太，最早林錫耀佔股超過九成，林國漳背後滿滿新潮流，這幾年難道沒有靠宜蘭土地賺大錢？林國漳投資的事業更像一個大型利益團體？

民眾黨縣黨部主委陳琬惠說，年輕人平均薪資3.7萬到4.1萬元，如果用這樣薪水想買林國漳所投資建設公司的建案，頭期款三成300萬元，對小家庭或年輕人來說，可能要6年不吃不喝，錢才能夠存得下來。

陳琬惠說，林國漳競辦發言人之前回應林國漳基於「同窗情誼」「小額投資」，同窗的後面多少都看得到新潮流影子；而這家公司一開始是1000萬元資本額，林國漳投入250萬元，就佔四分之一；如果後來增資到2000萬元，也佔12.5%比例，這樣不太能算小額投資吧？要求林律師自己出來講清楚。

林國漳投資的亞別建設公司興建「透天別墅」與「華廈」建案，預計今年底到明年初完工，價格約1300萬到960萬元，年輕人根本買不起。林國漳將來如何利益迴避？應該向縣民說明楚。記者戴永華／翻攝

陳琬惠要求林國漳說明投資亞別建設公司比例，她說，年輕人平均薪資3.7萬到4.1萬元，如果想買林國漳所投資建設公司的建案，頭期款三成300萬元，買個房對於小家庭或年輕人來說，難上加難。記者戴永華／攝影