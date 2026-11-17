民進黨台北市長候選人沈伯洋15日在關渡宮前廣場舉行晚會，卻被爆出洋流應援船隊中，有人往淡水河上大量拋灑冥紙。國民黨立委陳菁徽今引用地理知識諷刺，「洋流會帶來垃圾，我們還發現，帶來垃圾，不會帶走。」

陳菁徽表示，全球的五大海洋垃圾帶，其中最大的就是太平洋垃圾帶（Great Pacific Garbage Patch），面積最大，160萬平方公里，是台灣的44倍之大。當洋流匯聚，這些環流會形成巨大漩渦，把周邊的垃圾捲入中心，一些較有浮力的垃圾就會飄在海上，形成海洋垃圾聚集區。洋流會帶來垃圾，這是自然的現象，「我們要譴責不肖人士亂丟垃圾，形成巨大的海上垃圾問題。」

陳菁徽指出，那在淡水河上撒冥紙，又是什麼現象？溫暖大洋流船長沈伯洋，引領著最有水準的小水滴們，在海陸空洋流大會師的造勢活動上，小水滴們划龍舟響應這現代版赤壁之戰，划船之前，朝天撒出一波又一波的紙屑，一開始以為是天女散花，一看原來是撒冥紙。

陳菁徽說，目前小水滴說這是謝江的儀式，並找到兩個辯解的說法：台北市長蔣萬安之前在官方的龍舟錦標賽也有謝江；這些都是環保金紙，不會破壞環境。但小水滴們不敢說的是，官方祭江活動後，環保局會馬上去清理；且端午節是國定假日，官方划龍舟活動前祭江，是為了祈求賽事平安，也向河川、海洋水域表達敬畏之心。

陳菁徽質疑，前幾天小水滴撒冥紙是在幹嘛？撒野之後也沒有人清理，然後覺得自己何錯之有？也難怪洋流支持者會覺得，在翡翠水庫蓋光電板也沒關係，喝光電水、向河撒冥紙，都是在正常不過的事。「回到開頭談論的地理知識，洋流會帶來垃圾，我們還發現，帶來垃圾，不會帶走。」