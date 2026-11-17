賴清德總統與新北市長候選人蘇巧慧今早接連前往板橋慈惠宮、三重義天宮、昭安宮參香祈福，賴清德表示，蘇巧慧當選明年新北市1495億預算才能用在刀口上，三重和台南一樣是民主聖地，三重要大贏蘇巧慧才能贏，拜託大家將新北市交給蘇巧慧。

賴清德至義天宮、昭安宮參拜並贈匾後致詞時表示，2008年總統、立委的選舉，民進黨提名的總統沒當選，立委全國剩13席，台南5席全上，而新北只有2席，其中1席就在三重，三重跟台南都是台灣最重要的民主聖地，所以三重一定要發揮民主的力量要讓蘇巧慧大贏，這樣蘇巧慧才能贏。

賴清德指出，馬英九總統執政最後1年2015年，給新北市的經費是570億，但]蔡英文總統2016年執政後，到他接手這10年當中，每年都增加給新北市的經費，今年已經增加到1004億，比以前570億多出500億元。今年、明年中央政府給新北市的經費達到1495億元。賴清德接著話鋒一轉表示，明年預算都已經編好送到立法院了，但立法院何時會開始審查，這個只能擲筊才知道。

賴清德說，1495億交給蘇巧慧來做絕對讓新北市明年開始每一天都會不一樣，要讓蘇巧慧當選錢才能用在刀口上，如果蘇巧慧沒當選就沒辦法推動政務，這樣就可惜了，另外也拜託市民讓民進黨三重提名的6席議員全壘打當選。

蘇巧慧表示，未來她將加速三重第二行政中心完工啟用，並且推動三重聯醫第三醫療大樓興建，同時打造銀新未來城以及增設三重第二運動中心，並爭取中央資源增設停車場空間，讓三重人居住環境更優質，提升在地生活機能。未來她也將成立都市更新局，透過提高層級、加大量能，打造簡政便民的都審程序，翻新街廓機能，讓市民的生活環境更優質。

賴清德表示三重是民主聖地，希望民進黨提名的6席市議員全壘打。記者黃子騰／攝影

賴清德說三重要大贏蘇巧慧才能贏，拜託大家將新北市交給蘇巧慧。記者潘俊宏／攝影

賴清德與蘇巧慧在三重昭安宮與支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影

賴清德偕蘇巧慧至三重昭安宮參香祈福。記者潘俊宏／攝影