距投票只剩10天，台北市「藍白合」加溫，台北市長蔣萬安太太石舫亘上午赴北市內湖737市場拜票，無黨籍新竹市長高虹安、民眾黨市議員陳宥丞陪同，石舫亘和高虹安互換競選小物購物袋，支持者也喊「安安連線」高票當選。

石舫亘已多次與無黨籍或民眾黨議員和候選人一同掃街拜票，日前在萬華區雙和市場掃街，除國民黨籍議員候選人外，民眾黨台北市議員候選人吳怡萱及無黨籍的應佳妤也現身在旁，一起高喊支持蔣萬安；另外，在中山區四平商圈掃街，民眾黨籍的台北市議員林珍羽也一同隨行，向店家及民眾拜票。

石舫亘與高虹安抵達現場，交換各自帶來的「台北安可」布質提袋與印有「高虹安、新竹有安」字樣提袋，有攤商送上好彩頭與蒜苗，支持者高呼「蔣萬安凍蒜」、「蔣萬安五告讚」。

國民黨也由立委李彥秀陪同石舫亘拜票，以及國民黨北市議員李明賢、游淑慧、闕枚莎、吳世正以及議員候選人陳冠安也隨行。議員還告訴支持者，高虹安是內湖人，在內湖成長及求學，支持者高呼高虹安凍蒜、高票當選。