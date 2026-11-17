民進黨台南市長候選人陳亭妃今持續鐵馬催票行程，橫跨山區與西港區，也考驗騎著體力，陳亭妃說，對於鄉親們請託從未忘記，有信心讓未來市政推動無縫接軌。

陳亭妃今天鐵馬行程從南化天后宮出發，行經左鎮、玉井、楠西等，選區民進黨市議員候選人賴懋慶也一起聯合造勢，支持者集結，為陳亭妃加油、打氣；下午車隊轉往西港。

陳亭妃指出，偏鄉需要投入更多資源，面對極端氣候，農漁業災損頻仍，8年來，接獲任何反映，一定立刻召集相關單位迅速處理，歉收時，協助爭取救濟，豐收時，幫忙拓展通路，只要是地方的問題，絕對全力以赴；她的經驗豐富，未來市政推動無縫接軌，也呼籲在外縣市唸書、工作民眾，務必要返鄉投票。

陳亭妃表示，山區資源較為缺乏，她已經宣布將捐出30％的選舉補助款，挹注偏鄉的教育與醫療，未來無論是駁坎增設、野溪整治或農水路改善等，都會持續投入建設經費，確保居民財產安全，也帶動地方產業發展，生活得更好。