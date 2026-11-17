針對翡翠水庫是否設置太陽光電，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天說，因為沒規劃，所以尊重經濟部；台北市長蔣萬安說，若中央再提相關計畫，沈伯洋應說明立場。

媒體報導，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，此事引發討論。

沈伯洋上午出席「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會時接受媒體聯訪，被問及有國民黨立委提到對翡翠水庫增設光電板時未直接說不。沈伯洋說，他昨天被問到此問題時，只講經濟部沒規劃，就因沒規劃所以尊重經濟部，且他昨天已經「say no」。

沈伯洋說，此事需專業評估，因涉及人民用水安全和能源，專業評估已告知不可行，怎可能他還提出要支持，可能提問人對中文理解力跟他不同，無法感受到他的答案。

沈伯洋表示，要關注民眾健康衛生，應在意寶林茶室案及營養午餐出錯等狀況，這與衛生議題相關，但這些狀況不處理，結果卻丟出翡翠水庫光電板結果還是假訊息，因經濟部已提及未要做此事，可能是想藉此轉移外界關注。

蔣萬安上午至南京公寓市場掃街前受訪表示，翡翠水庫是攸關大台北飲水安全的重要設施，絕非說尊重經濟部就可輕輕帶過。他強調，堅決反對在翡翠水庫上設置光電板，市民期待的是具體立場，不是模糊答案，沈伯洋應進一步說明，若中央再提起相關計畫，「到底是支持還是反對」。

行政院長卓榮泰今天表示，這項調查2024年已結束，未針對翡翠水庫進行任何光電討論，「我在懷疑是不是台北市政府在找松山機場的資料找不到，突然間找到這一件公文」，他認為就是一種政治操作，不足為取。

蔣萬安回應，「這樣的理由有人會相信嗎？」中央政府連3年發公文難道是「問心酸」，中央沒有相關計畫是因被地方政府擋下，議員在議會提出質詢、新聞披露後，中央才未繼續推動。