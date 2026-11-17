選戰倒數11天，台北市長蔣萬安持續拚陸戰，今天上午陪國民黨松信議員候選人許原榮站路口後，上午十時到南京公寓市場掃街，現場支持者相當熱情，不僅人潮擠爆，凍蒜聲不斷，支持者還自發性在市場兩側排隊等蔣萬安來握手合照，更有支持者特別請假，拿著自己畫的卡通版蔣萬安來力挺。

蔣萬安今天掃街，人潮相當多，支持者相當熱情，也有不少年輕的支持者帶著飄帶、旗幟前來力挺，不過也「巧遇」民進黨議員張文潔的工作人員高舉沈伯洋的「洋流」大旗幟、高喊支持沈伯洋口號經過，還好兩方陣營僅「擦身而過」，沒有發生叫陣狀況。

今年42歲的童先生是蔣萬安的死忠支持者，他說，今天特別請特休來相挺，希望所有的年輕人都出來支持，蔣萬安需要年輕人的一票。

還有住市場附近的年輕人朱先生，今天也抽空站出來相挺蔣萬安，他說，「站出來只有一個理由，就是要挺善良的人，因被欺負太久了。」

台北市長蔣萬安持續拚陸戰，上午十時到南京公寓市場掃街，現場支持者相當熱情，不僅人潮擠爆，凍蒜聲不斷，支持者還自發性在市場兩側排隊等蔣萬安來握手合照，更有支持者特別請假，拿著自己畫的卡通版蔣萬安來力挺。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安持續拚陸戰，上午十時到南京公寓市場掃街，現場支持者相當熱情，不僅人潮擠爆，凍蒜聲不斷，支持者還自發性在市場兩側排隊等蔣萬安來握手合照，更有支持者特別請假，拿著自己畫的卡通版蔣萬安來力挺。記者林麗玉／攝影