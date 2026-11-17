行政院長卓榮泰今赴立法院會備詢，國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩質詢時指控民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方家族涉黑，其非公職的哥哥曾以三字經辱罵公務員，造成主管人員調離率偏高。行政院長卓榮泰答詢表示，「這個我們沒辦法處理」、「我在這裡聽太多徐欣瑩對選舉恩怨上的陳述，這應該不是施政總質詢的議題。」

徐欣瑩指出，鄭朝方2022年就任竹北市長後，上任未滿三個月就和哥哥把名下竹東的農牧用地，以總價高達3億599萬元賣給英業達二代接班葉立誠。這中間有沒有利益輸送？是否有逃漏稅的問題？卓榮泰回答，都有相關法律，只要違法一定查辦，只要合法就保障。

徐欣瑩接著質詢，媒體人吳子嘉只是因為派發有親自簽名的監督傳單，結果警察火速帶著傳票和搜索票登門搜索、查扣。不可思議的是，訊問完畢後，檢察官發現自己搞了一個大烏龍，居然當場把傳票要回去。卓榮泰是念法律的，中華民國史上有發生過這麼離譜的司法滅證以及恐嚇事件嗎？

法務部長鄭銘謙答詢，委員這樣說就與事實不符，整個偵查過程要尊重檢察官，「刑事訴訟法」規定，既然是傳票，傳喚的檢察官不一定要訊問，法律沒有規定檢察官一定要訊問。徐欣瑩說，那為何要把傳票要回去？鄭銘謙回答，這並非檢察官指示的，委員有誤會...雙方一度交鋒，徐欣瑩要求最後要還她50秒發言時間。

徐欣瑩接著指控，基層公務員遇到問題向鄭朝方請示，鄭朝方卻要求公務員去詢問沒有任何公職身分的哥哥，這樣的作法是否適當？卓榮泰說，「這個我們沒辦法處理」、「我覺得我在這裡聽太多委員對選舉恩怨的陳述，這應該不是施政總質詢的議題。」

徐欣瑩反駁，這不是選舉恩怨，這是整個制度的問題。卓榮泰說，「因為有太多指名道姓，要檢舉應該到警察局」。徐欣瑩再指，鄭朝方的哥哥不僅要求公務員前往鄭家的鐵皮屋，還以三字經等不堪入耳的言語辱罵公務員，讓基層人員不堪其擾，甚至嚇得集體請調，造成主管人員調離率偏高，這就是新竹縣公務員聞之色變的「鐵皮教育」。

直到質詢時間結束，徐欣瑩希望再爭取50秒發言。對此，立法院長韓國瑜表示，先前因質詢過程曾宣布時間暫停，並未扣除徐欣瑩的發言時間，時間完全完整。而即使質詢時間結束、麥克風消音，徐欣瑩與鄭銘謙仍持續爭論。