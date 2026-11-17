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影／賴清德陪蘇巧慧義天宮參香 喊「市長高票當選、議員全壘打」
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午在賴清德總統陪同下，前往新北市三重區義天宮參香，兩人共同談及三重升級2.0願景，提出第二行政中心、市立圖書館及聯合醫院大樓等建設，盼透過行政、醫療及文化設施完善，提升地方發展。
蘇巧慧表示，第二行政中心要加速推動，完工後也要盡快興建聯合醫院大樓，增加醫療量能，圖書館也應盡速落成，帶動更多藝文活動。她強調，三重升級2.0需要市府與議會共同合作，只有市長方向正確還不夠，因此呼籲支持「市長過關、議會過半」。
賴清德也向媽祖祈求，盼蘇巧慧能順利高票當選新北市長，民進黨議員候選人全壘打。蘇巧慧表示，三重未來不只要有重大公共建設，也要改善居民生活環境，透過交通建設、社會住宅及產業轉型，讓地方發展更完整。
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