民進黨新竹縣長候選人鄭朝方表示，近期接連傳出的火警，讓居住與工作場所的安全再受關注。救災救護分秒必爭，未來將系統性增加消防救護人力、分年汰換第一線車輛與裝備，並透過數據定期檢視各分隊勤務量與跨區支援情形，精準補足量能。

針對新竹縣城鄉與地形差異，鄭朝方提出「因地制宜」部署：竹北、竹東、湖口及寶山等人口與產業快速成長區，應提早因應住宅與科技聚落需求，補實分隊人力與新式救災裝備（如因應電動車火災之器材）；尖石、五峰等山區，則將道路條件與救援距離納入配置，配備適合山域的車輛裝備，並建立跨分隊預先支援機制。

在工廠防火方面，鄭朝方指出，預防勝於搶救，未來將整合消防、產發與勞政單位建立「跨域聯合輔導機制」，針對高用電負載、動火作業頻繁及儲存危險物品的高風險廠區優先查核、督促限期改善。同時要求廠區定期演練通報疏散，並與轄區分隊事先確認危險物品位置與救災動線，提升火場應變效率。

此外，在住宅防火部分，縣府將結合社區持續推廣住宅用火災警報器並檢視避難動線，降低居家火災風險。

鄭朝方強調，面對電動車火災、高科技廠房事故與山域救援等新興挑戰，第一線必須有充足人力、精準裝備與專業訓練。政府平時多做一分準備，消防弟兄就多一分保障，縣民的生命財產也能獲得更即時的守護。