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陳素月發表競選廣告 籲遊子回家投票
民主進步黨彰化縣長候選人陳素月競選總部今天發表「返鄉洋流」競選廣告影片，呼籲在外鄉親回家投票；陳素月表示，守護家鄉鄉親不需華麗口號，手上1票就會決定彰化未來發展。
陳素月競總上午舉行記者會，陳素月說，要拜託所有鄉親好友，為在外打拚的家人遊子訂好車票，28日順利回故鄉投寶貴1票。
陳素月競總說，影片以「彰化加速，把握這一次」為主軸，陳素月在影片中疾呼鄉親及在外遊子回家投票。
此外，兼任民進黨主席的總統賴清德19日到彰化輔選，21日在員林市有造勢大會，27日在彰化市辦選前之夜。
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