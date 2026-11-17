藍營提普發2萬元特別條例預計20日三讀，行政院盤算即使當天法案送出立法院，閣揆卓榮泰只要在30日表態不副署即可，屆時選舉已過，對選情影響降低，行政院鬆了一口氣；但卻政院也不忘透過綠媒放話「該給老農的不會少」，看來民進黨只想牢抓老農，對於長者健保及普發現金則「放水流」了，如此盤算是否會賺小賠大？

2026-11-17 11:33