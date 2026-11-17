民進黨台北市長候選人沈伯洋、宜蘭縣長候選人林國漳，上午在沈伯洋競選總部簽署「新北宜生活圈」合作備忘錄（MOU），提出「一個生活圈、兩個核心、三個共好」，盼透過交通及產業合作，促進北宜共榮。

林國漳表示，未來配合行政院規畫及高鐵建設，宜蘭與台北將更加緊密，高鐵效益也應透過其他交通建設擴及宜蘭各鄉鎮市。「一個生活圈」是讓台北、宜蘭形成共同生活圈；「兩個核心」由南港與宜蘭發揮不同功能；「三個共好」則包括產業互補、生活共榮及交通效益共享。

沈伯洋表示，城市規畫往往需要十年以上，部分政策雖不一定能在任期內完成，但必須提前準備。他指出，台北與宜蘭都面臨青年外流、城市老化等問題，希望增加在地工作機會，讓青年留下來，並改善居住條件。對於兩地首長若分屬不同政黨是否仍能合作，沈伯洋表示，關鍵在於「事在人為」，合作平台應定期檢討合作事項、參與成員及進度。林國漳則說，不論是什麼政黨，跨縣市都都是必要合作，相信我們未來一定都是同一個政黨。

至於颱風假是否同步，林國漳表示，仍須因地制宜，視颱風實際狀況適時決定。他並指出，宜蘭與台北生活連結密切，許多宜蘭人到台北工作，盼透過雙方合作，進一步創造北宜共榮。

台北市長候選人沈伯洋(右)、宜蘭縣長候選人林國漳(左)，上午在沈伯洋競選總部舉行「新北宜生活圈」合作備忘錄(MOU)簽署記者會，提出台北、宜蘭一個生活圈、二個核心、三個共好；台北、宜蘭對等互惠，邁向共榮心夥伴走進彼此的生活政策。記者黃義書／攝影