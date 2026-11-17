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松機遷建沒列公報挨轟 蔣萬安反擊沈伯洋：無限陪伴都更也沒列
民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營今天質疑，蔣萬安的選舉公報未見松山機場遷建政見，質疑蔣騙選票？蔣今受訪反擊沈伯洋，「我反而很好奇，沈的陪伴都更、無限都更，有在他的選舉公報裡嗎？沒有嘛。」
蔣萬安今天到南京公寓市場掃街拜票，蔣萬安說，松機遷建這件事情，還有打造AI園區，他不管是召開正式記者會，也在議會提出了專案報告，也到行政院提出，在各平台做了完整清楚的說明，所以這些都是非常非常明確的。
蔣萬安反問沈，沈的陪伴都更、無限都更，有在選舉公報裡嗎？沒有嘛，但他也不會說，沈提了這些政見，沒有放在選舉公報裡。
年底選戰倒數11天，台北市長選戰進入肉搏巷戰，兩方的選舉公報也被拿出來比一比，沈伯洋的選舉公報政見欄採「Checklist」清單條列方式，要選民一起監督施政；蔣萬安則是呼應選戰主軸台北「安可」點出「四安五可」的政策，要安心守護市民生命每一個階段、萬全準備城市的下一個十年。
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