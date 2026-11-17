年底選戰倒數11天，民進黨台北市長候選人沈伯洋前天在關渡宮前舉辦「大洋流」壓軸造勢，出動500台無人機隊夜空表演，被稱「重金造神」。台北市長蔣萬安今被問「會很羨慕嗎？」蔣說，「我沒有龐大資源，也沒有金彈、銀彈，他就是用四年來紮實的政績說話，來說服市民朋友。」

蔣萬安今天持續勤跑地方，早上與議員候選人許原榮站路口後，再到南京公寓市場掃街拜票。媒體也問蔣，前天的大洋流造勢，有小水滴在淡水河划龍舟撒紙錢，外界質疑汙染河川，北市環保局會不會開罰？蔣表示，環保局會進一步來了解。

蔣萬安說，他就是一樣，最後階段把這四年紮實的政績，清楚跟市民朋友說明，把握最後時間全力衝刺，所以也很高興今天很多議員夥伴大家一起站出來，「希望所有市民朋友，11月28日站出來投下關鍵一票，五號蔣萬安。」