國民黨台中太平區市議員黃佳恬本屆要拚連任，雖然拜票行程緊湊，但曾是鋼琴老師的她聽到有公益需要，仍願意放下選舉行程為公益演奏。日前在一場推動設置「公共鋼琴」的活動中，她就聯手小提琴拉得好的經濟發展局長張峯源和身障音樂家一起演出，獲得極佳好評。

黃佳恬是前市議員李麗華的女兒，當年因為媽媽當選了原台中縣區的縣議員。在媽媽邀請下，為了幫媽媽的忙，才放下鋼琴老師工作。她連續幫了媽媽四屆，後來接棒媽媽參選選，這次要拚連任第二屆。

也因為這樣，很多人竟不知道她原來還是大學音樂系畢業的本科系音樂老師，主修鋼琴；大學畢業後擔任音樂老師，大人、小孩都指導過。最近她和張峯源演出的畫面流出，大家才發現黃佳恬原來鋼琴彈得這麼好，還曾是音樂老師。

李麗華說，女兒從小學鋼琴，後來又就讀台南應用科技大學前身台南女子技術學院音樂系，因為愛音樂又喜歡推動公益活動，因此即使選舉很辛苦，但再忙女兒都會放下工作去。尤其是看到很多以往指導過的學生，現在都成了選民，女兒更覺人生奇妙。

黃佳恬說，她一直推動希望在公共領域設置人人可彈的「公共鋼琴」，日前就和張峯源一起在剛展開營運的水湳轉運中心，利用扶輪社捐贈的公共鋼琴一起演奏。同時也邀請一群身障音樂家一起演出。

她說，公共鋼琴歡迎想彈的人隨時可以彈，不僅可以柔和公共場域氣氛，還能拉近人和人之間彼此的距離，在歐美常見，但台灣尚少，台中也僅有水湳轉運中心和台鐵的兩處地點有。希望各界都能一起推動設置，讓音樂充滿社會，豐富生命。

張峯源表示，很榮幸能跟黃佳恬一起演出，尤其還能在公忙之餘能為公益奉獻，心情非常愉快。