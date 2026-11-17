選戰進入最後肉搏戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日積極主打「總統牌」，總統賴清德4天內3度赴新北站台助選。國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室與新北市黨部均批評，蘇巧慧未能趁機替市民向總統爭取建設與福利，反而讓新北失去主體性。李四川團隊強調將以跨縣市、跨黨派的「做事連線」，並結合藍營要角與歷任首長力量，全力催出投票率。

李四川競選辦公室表示，既然蘇巧慧找賴總統頻頻站台，有這麼多同台機會，就更該把握機會幫新北市民發聲，對民進黨阻擋長者健保排富補助、新北捷運被中央大砍54.1億等相關議題向賴總統反映，但蘇巧慧至今不敢作聲，沒說半句話，證明蘇巧慧心中沒有民意。

李四川競辦表示，接下來倒數時刻，李四川會持續維持深入基層節奏，透過車隊掃街、市場拜票、區域造勢等陸戰行程，力求催出投票率，除侯友宜市長強力站台，號召民眾支持做事的人，讓市政建設一棒接一棒延續，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、前新北市長朱立倫等緊密戰友也會前來站台相挺。

李四川競辦說，蘇巧慧以「洋流」當選戰主旋律，又頻打「總統牌」拉抬自身聲勢，反而讓自身及新北失去主體性，自甘成為民進黨選舉策略下的棋子，李四川戰略始終一致，以「做事連線」對抗「選舉連線」，不管是基北北桃首長合體，以具體政見為市民拚建設，或跨黨派與民眾黨主席黃國昌、民眾黨議員候選人合作，廣納政見人才，都是不分顏色的踏實做事路線，會堅守此正向、正當的選舉策略，跨縣市、跨黨派攜手合作，力拚勝選。

國民黨新北市黨部主委黃志雄也說，賴清德執政表現未獲民眾肯定，「總統牌」的吸票效果相當有限，反觀國民黨參選人李四川具備深厚政績與良好口碑，未來不僅有藍營重量級人士與歷任新北首長相挺，團隊也持續在政策與蘇巧慧家族爭議上加強攻防。

黃志雄指出，民眾對賴清德總統最有印象仍是發動大罷免以及未拆除的「賴皮寮」爭議。他認為，在執政政績不佳的情況下，蘇巧慧試圖透過總統頻繁站台來拉抬選情，實際效益並不大。相較之下，李四川擁有紮實的行政經歷與建設實績，長期獲得市民高度信賴，接下來的選戰策略，李四川除持續掃街拜票，藍營要角將陸續合體相挺，此外，新北市歷屆縣市長周錫瑋、朱立倫及現任市長侯友宜，也都會全力協助拉票，展現藍營團結氣勢。

除了陸戰與造勢活動外，接下來仍聚焦於「爭議檢視」與「政策攻防」，尤其蘇巧慧妹妹所涉及的「曠世智能」相關爭議，及蘇巧慧在立法院長期反對財劃法修法，阻擋新北統籌分配款預算，及反對老人免費健保案等事件。黃志雄呼籲，須讓全體新北市民看清事實，若讓蘇巧慧當選，「新北的預算變成蘇家的預算」，相信市民的眼睛是雪亮的，最終做出最明智的選擇。