距投票只剩10天，民進黨彰化縣長候選人陳素月今天在競總發表「彰化加速，把握這一次」競選廣告，積極催票，呼籲旅外遊子返鄉投票，「11月28日一起搭上回家的洋流，投給想要的生活」，並公布四場黃金周衝刺及車掃拜票活動。

陳素月這支競選形象廣告，是以溫暖真摯的鏡頭呈現彰化的美麗風景與發展潛能，她強調，面對選戰抹黑，她始終選擇要打一場優質的選戰，號召全體彰化鄉親跨越黨派，順著這股「返鄉洋流」，在11月28日回家投票，用最乾淨的選票決定彰化的未來。

今天到場的輔選幹部包括議會黨團總召李俊諭、縣黨部主委謝翠屏，以及彰化市長候選人黃柏瑜、花壇鄉長候選人葉繼元、縣議員候選人許雅琳、楊妙月、劉珊伶等人，他們也各用一句話，歡迎旅外遊子返鄉回投票給他們。

陳素月競總並公布投票前黃金周的衝刺行程，包括本月19日賴清德總統到彰化南瑤宮參香祈福及輔選、20日參加在台中烏日舉辦的「黃金洋流大串連」、21日在員林舉辦南彰化大造勢、27日「選前之夜」則在北彰化的彰化市舉行。