民進黨立法院黨團今天舉行時事回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲出席。針對國民黨主席鄭麗文接受《鏡週刊》專訪時表示，部分藍營候選人原看準執政優勢，希望延後提名、冷處理選戰，但遇上「洋流」積極投入，導致部分選區兩黨支持度迅速拉近，莊瑞雄表示，國民黨支持度快速下滑，原因或許很多，但政黨應檢視自身作為是否符合民眾期待。

莊瑞雄表示，「洋流」對台北市選情造成衝擊，並產生外溢效果，但國民黨在台北市具有執政優勢，選戰進入最後階段，候選人選情低迷時，難免會尋找理由解釋。他指出，任何執政者都有執政優勢，也會承擔執政包袱，利弊相互影響。莊瑞雄認為，台北市長蔣萬安原本就有尋求連任的規畫，無論國民黨在5月或9月提名，對其他政黨而言差異不大，真正需要檢驗的是政黨整體表現，而非提名時間。

莊瑞雄進一步指出，過去一、兩年政黨支持度大致穩定，國民黨與民眾黨在立法院占有多數，本可透過國會監督及推動福國利民法案，展現多數優勢，但政黨支持度並未因此提高。他認為，國民黨支持度下滑，應思考是否因為政黨作為未符合民眾期待。

對於民進黨支持度上升，莊瑞雄表示，也不能完全歸因於「洋流」效應。他認為，觀察政黨支持度應從長期趨勢判斷，而非只看8、9月以後的變化。選舉剩下11天，也不可能靠短期操作或「特效藥」，就讓政黨支持度迅速攀升。

范雲則表示，政黨支持度不會突然改變，而是長期累積民眾印象的結果。她認為，若國民黨支持度逐漸下滑，鄭麗文應檢視自己與立委傅崐萁、黃國昌合作領導政黨後，為何支持度出現變化。范雲指出，「洋流」反映的是候選人帶動的選舉熱情，以及民眾對台北市更好生活方式的期待，若將政黨支持度變化歸因於「洋流」，在她看來是倒果為因，應檢討的是傅崐萁、黃國昌與鄭麗文三人的合作對政黨支持度造成什麼影響。