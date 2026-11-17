民主進步黨台北市長候選人沈伯洋及宜蘭縣長候選人林國漳今天簽備忘錄，宣示「北宜共榮新夥伴，洋流、暖流」，共同打造新「北宜生活圈」，讓產業共榮、生活共榮與效益共享。

2人上午在沈伯洋競選總部舉行記者會，林國漳表示，未來可透過高鐵延伸，讓縣市合作更緊密；當選後3個月成立北宜生活圈協作平台，邀社會賢達任諮詢委員、推動產業、交通與住宅等密切合作，定期公布進度接受外界檢驗。

他說，宜蘭將規劃高鐵特區及健康醫療設施等，台北南港區有科技產業聚落，透過行政院規劃相關政策，如新北市、台北、基隆市與宜蘭設為首都黃金廊帶。

林國漳表示，也將規劃其他交通建設配套，讓宜蘭鄉鎮都能獲效益，但不讓配套被外界認為炒地皮，會讓住宅可負擔、交通更便利、公共服務改善、增加在地工作、居民生活更安心。

沈伯洋說，規劃高鐵生活圈及培育人才應盡快執行，提出「雙核心、雙引擎」，藉高鐵讓南港科技產業聚落與宜蘭相互流通，結合人才及公共服務與科技產業等，讓「宜蘭與台北真正走進彼此的生活」，縣市未來是對等互惠及邁向共榮新夥伴。

至於未來是否可能共同宣布放颱風假，沈伯洋表示，最重要是合作平台如何運作，過去地方政府有類似平台，但就算同黨執政看似也未在討論，重點是平台運作及向外界報告。

林國漳說，不管哪黨執政都須跨縣市合作，他相信未來2縣市一定同黨執政。颱風假議題須因地制宜，像宜蘭未必同步北北基桃，視颱風狀況適時發布。