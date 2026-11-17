台中市選舉委員會今天晚上舉辦台中市長候選人電視政見發表會，採取辯論形式，國民黨候選人江啟臣、民進黨候選人何欣純與司法正義黨候選人洪麗華都會參加。何說，昨天睡得很好，今天也一早就開始準備，會把重點放在如何給市民帶來更好的生活。

何欣純今天舉辦2026各界專業人士支持連署記者會，包含中興大學前校長薛富盛、新民高中董事長劉昭惠、台灣中社長李永明、作家楊斯棓、醫師杜承哲等人。何表示，台中有很深的文化底蘊和學術實力，很高興學者專家們的支持，讓城市更好、更進步。

何會後受訪，被問及今天晚上的政見發表會，她說，就是平常心，昨天睡得很好，今天也一早就起來準備；這幾天跟幕僚討論，大部分的政見都是自己的重點，包含城市願景、市民生活的問題以及如何解決，她會把焦點放在如何帶給市民更好的、有希望與方向的台中市。

此前江啟臣陣營拋出英文辯論議題，媒體也詢問何今天晚上會否有英文環節。何欣純回應，英文是江堅持的，今天會不會繼續堅持不曉得；她本身沒有設限，但還是希望讓所有市民都聽得懂，用市民最熟悉的語言，最直接直白，闡述自己的政見。

台中市商業會理事長謝豐享公開表態支持何欣純，日前網路流傳影片，有人圍著謝高喊「何當選謝當副市長」，謝表示這是聚餐起鬨。何欣純今天被問到此事，覺得相當莫名其妙，也不知道影片是什麼場合，突然就被扣上帽子，滿錯愕的，應該要問在場的人才對。

台中選委會表示，今晚的市長候選人政見發表會採辯論形式，先由候選人政見申論各10分鐘，再由逢甲大學副校長黎淑婷與中興大學教授袁鶴齡提問，接著候選人有各5分鐘回答時間，最後候選人各5分鐘結論；政見會今晚7時開始現場直播，24日晚上6時電視重播。

何欣純（中）表示，對今晚政見發表會平常心看待，昨晚睡得很好，今天也一早就床準備，會把重點放在如何給市民帶來更好的生活。記者陳敬丰／攝影