國民黨前主席朱立倫今前往板橋新埔市場，陪同新北市議員侯選人鄧凱勛掃街拜票。朱立倫表示，新北是一座年輕、充滿希望的城市，也應願意給年輕人機會，鄧凱勛沒有背景、沒有資源，一路靠自己打拚，過去擔任國民黨青年團幹部及發言人時表現優異，呼籲板橋鄉親「給年輕人一個機會」。

鄧凱勛曾任國民黨青年團執行長，之後進入黨中央擔任國民黨發言人，後來轉任立委許宇甄辦公室國會助理，累積法案、預算、中央地方資源協調及陳情服務經驗。今年5月國民黨板橋市議員初選，他在3搶2的民調中勝出，獲得提名投入選戰。

朱立倫表示，鄧凱勛一路靠自己的努力走到今天，「他沒有背景、沒有資源，靠自己打拚」，過去擔任國民黨發言人期間表現也相當優異，希望板橋民眾支持年輕世代，「給沒有背景、沒有資源的凱勛一個機會」，相信鄧若進入議會，能成為好的新北市議員。

掃街途中不少民眾熱情向朱立倫、鄧凱勛揮手打招呼，也有很多人主動上前握手、合照，市場內不時傳出加油聲。還有攤商特地拿出一大把蒜苗送給鄧凱勛，笑著祝福他「凍蒜」，現場氣氛非常熱絡。

鄧凱勛表示，剛開始投入選舉時，朱立倫就交代他「一定要努力走遍板橋的大街小巷」，而自己剛好抽中11號，也把選舉過程形容成搭乘「11號公車」，靠著雙腳一步一步認識板橋、認識更多在地朋友。

他說，自己過去從朱立倫身邊學習，歷經青年團、國民黨發言人等工作，如今投入地方選舉，希望延續過去所學，「未來會跟著朱老師做事的態度」，為板橋、新北爭取更多地方建設。

前新北市長朱立倫（中）今陪同新北市議員參選人鄧凱勛前往板橋新埔市場掃街，兩人在市場外高喊加油、凍蒜。記者張策／攝影

鄧凱勛掃街途中獲攤商送上一大把蒜苗，祝福他順利「凍蒜」。記者張策／攝影

朱立倫（中）、鄧凱勛（左）在新埔市場掃街時，不少民眾主動上前合照、打招呼，現場互動熱絡。記者張策／攝影

朱立倫（左）、鄧凱勛今走進板橋新埔市場逐攤拜票，沿途與攤商、民眾握手互動。記者張策／攝影

朱立倫（右）、鄧凱勛今走進板橋新埔市場逐攤拜票，沿途與攤商、民眾握手互動。記者張策／攝影

朱立倫、鄧凱勛今走進板橋新埔市場逐攤拜票，沿途與攤商、民眾握手互動。記者張策／攝影

朱立倫（左）、鄧凱勛（中）今走進板橋新埔市場逐攤拜票，沿途與攤商、民眾握手互動。記者張策／攝影