年底選戰倒數11天，台北市長蔣萬安今天到南京公寓市場拜票，除選前之夜在凱道大造勢，傳出有地方輔選人士擔心，蔣萬安黃金周不再自辦造勢，直言「這很危險」，甚至還認為可能讓中正萬華、松信直接各讓一席給民眾黨？蔣今天受訪被問到此事時表示，「年底我們的目標，就是藍白席次最大化。」

蔣萬安說，他希望更多志同道合的朋友，都可以一起來進入議會，和市府團隊大家並肩作戰一起努力。蔣今天受訪時，也提到民眾黨創黨主席柯文哲昨天受訪被問及被羈押期間的事，一度哽咽。

「我感到非常的心疼，不捨，而且也非常的憤怒。」蔣萬安說，看到柯文哲主席昨天在受訪的時候，柯談到在羈押期間所受到的待遇，也哽咽落淚。司法實在不應該成為政治追殺的工具，也不應該用羞辱的方式，來對待任何人，司法應該是要公平公正，所以也希望相關單位來說明柯前主席所受到待遇是否合理。

至於前立委黃珊珊日前在臉書貼文寫下「生命很短，我很忙，...講完了，就這麼簡單」，被綠營解讀「講完了」有雙關意味？蔣萬安說，尊重各方的意見。