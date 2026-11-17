選戰倒數11天，翡翠水庫是否蓋太陽能光電板引發北市藍綠交鋒。國民黨北市議員張斯綱直言，歷任台北市長不論黨派都嚴守這條紅線，也質疑如果民進黨市長候選人沈伯洋當選，這道防線還守得住嗎？沈有勇氣違逆黨意、對中央說不嗎？

張斯綱昨在臉書指出，如今「水庫鋪光電板」終於成了全民關注的焦點，早在去年，他就在市議會質詢過這件事，堅決反對翡翠水庫裝設光電板，攜手蔣萬安與市府團隊幫台北市民擋下。

他直言，大家最近看到中南部幾座水庫的現況感到憂心，其實經濟部的光電規畫，早就把腦筋動到供應雙北600萬人用水的翡翠水庫頭上。

張斯綱說，他去年調閱資料才發現，水利署連續3年發函給翡管局，從水面、地面到屋頂，年年都在試探設光電的空間，包含2022年3月21日前市長柯文哲任內，市府依法首度婉拒，2023年12月18日蔣萬安上任後，二度明確回絕，2024年12月10日中央不死心第三度來函，蔣市府依三度說不。

他提到，當時在議會質詢曾當面請蔣萬安在行政院會向卓榮泰院長轉達北市府的底線，「法規禁止的事，沒有轉圜餘地。」翡翠水庫受水源特定區與水利法層層保護，連一般船隻浮具都嚴格管制，更不容許光電設施進駐測試水質風險，而蔣沒有大張旗鼓作秀，就是一句硬氣的承諾「依法不可以，我們絕對不准！」

張斯綱認為，正是因為歷任台北市長不論黨派都嚴守這條紅線，加上蔣低調扛住中央的政策壓力，翡翠水庫的水質才能數十年如一日維持最高標準。但這也讓人不得不問一句，「如果未來台北市換成民進黨執政，如果換成沈伯洋當選，這道防線還守得住嗎？」

他點出烏山頭與阿公店水庫的現況，民進黨為了硬推能源指標，讓原本純淨的集水區紛紛變調；如今回應民眾對水質的疑慮，沈伯洋甚至習慣性地用「國安疑慮」、「外部勢力操作」來反扣民眾帽子，把合理的民生監督當成敵人。

張斯綱試問沈伯洋與民進黨，「要是未來經濟部再發第4封、第5封公文到台北市政府，你們有勇氣違逆黨意、對中央說不嗎？還是會為了交出漂亮的綠能成績單，把前人累積數十年的水源保護成果全數葬送？」

他強調，飲水安全沒有政治妥協的空間。謝謝蔣萬安默默卻堅定地守住第一線，自己也會在議會繼續當大家的守門員，絕不讓翡翠水庫重演中南部水庫的爭議。