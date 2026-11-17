藍營提普發2萬元特別條例預計20日三讀，行政院盤算即使當天法案送出立法院，閣揆卓榮泰只要在30日表態不副署即可，屆時選舉已過，對選情影響降低，行政院鬆了一口氣；但卻政院也不忘透過綠媒放話「該給老農的不會少」，看來民進黨只想牢抓老農，對於長者健保及普發現金則「放水流」了，如此盤算是否會賺小賠大？

藍白強攻福利民生法案，在老福法修法之際，傳出多名民進黨縣市長候選人反對長者免健保，民進黨的因應策略是讓10名參選縣市長的綠委缺席表決以降低選情衝擊；接著老農津貼暫行條例攻防，民進黨則祭出全體綠委「不出席、不投票」，預計藍營主導普發2萬元特別條例時也會比照辦理。

民進黨戰術看似靈活，也反覆盤算對選情的影響，其中金額最大，影響人數最多的普發2萬元特別條例是重中之重。民進黨早就算好了，即使20日三讀通過，卓榮泰仍有十天緩衝期，只要30日再次使出不副署的絕招，就能化解在野黨攻勢，根本威脅不了綠營選情。

民進黨一手躲開普發現金的攻勢，另一手則想緊抓老農鐵票。拒絕普發2萬元雖會讓不少國人失望，但只要還能抓牢老農的選票，應該不會選得太難看；在野黨雖通過老農津貼暫行條例每月發放1萬50000元，綠委全數缺席，卓榮泰也不副署，但行政院昨天卻放話「該給老農的不會少」，到底是玩什麼花樣？

原來農業部別有心思，在追加預算中夾帶編列64.5億元，這筆錢列在「農民福利業務」的科目下，農業部正在研議相關法規解釋，準備拿這筆錢來支應老農津貼，這樣就可以讓約54萬名老農月領1萬元。但前提是財主單位沒意見，更要卓榮泰拍板決定。

藍白版本是發老農津貼1萬50000元，農業部打的算盤是發1萬元，不僅不少了5000元，而且還要研議法規解釋、閣揆拍板才能發放，卻用「該給老農的不會少」的話術來包裝，政治果然是高明的騙術。

但要問的是，民進黨如果真的照顧老農，為什麼不依照藍白三讀通過的版本執行即可？民進黨拒絕普發2萬元，至少可以減少國庫2300億元支出，老農津貼所需經費僅增320億元，佔比不到14%，何勞農業部拚命研議法規發放？

更奇怪的邏輯是老福法修法讓長者有條件免繳健保費，受惠者涵蓋全台8成、約403萬名長者，這人數可是老農的7倍多，所需經費400億僅比老農津貼的320億多一點，民進黨有法不依，沒有法源卻想方設法研議法規發放，難道老農要照顧，長者就不必了？

民進黨如果真的在意老人，別說老福法已三讀通過，就算藍白沒有主導法案三讀，民進黨也可以行政命令來實施，例如行政院推動兒童成長津貼，不就是透過行政命令發放？明年起發放0至18歲成長津貼每月5000元，這項政策並未另立專法，但每年花費達1847億元。

行政院秘書長張惇涵偏愛禮記，並舉禮記王制篇的「量入以為出」向在野黨作政治訴求，但禮記禮運篇也談「老有所終，幼有所長」，農業部寧捨三讀通過的老農津貼暫行條例而費力研議相關發法規發放一萬元老農津貼，衛福部是不是也應比照？

立法院三讀通過老人福利法修正第22條條文，法源就擺在眼前，卓榮泰偏不副署，衛福部應有樣學樣鑽議法規擠出長者健保補助經費，免得民進黨拿不到老人票，衛福部成了頭號戰犯？反正民進黨早已是擴張行政權與破壞預算制度的慣犯，不差多一個衛福部。