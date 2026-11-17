桃園市長選舉唯一公辦電視政見發表會今早登場，民進黨黃世杰、國民黨張善政難得同台闡述政見，挑戰者黃世杰先直搗市政痛點、再勾勒城市願景，但並未選擇狂攻現任者，表現四平八穩；反觀張善政有政績底氣，還適時倒打對手政見、前市府缺失，剛柔並濟更有記憶點。

過去多月選戰期間，黃世杰曾多次邀約張善政辯論，張以歷年在議會已有多次完整質詢婉拒。如今選戰只剩12天，由桃園市選委會舉辦的唯一一場公辦電視政見發表會，成為兩人少見同台論政的場合，也因為張一方不同意採辯論形式，政見會僅有2階段發言各12分鐘，支持者期待「講好講滿」，但黃首輪發言僅用掉8分37秒即結束，稍嫌可惜。

黃世杰身為挑戰者，政見發表緊扣「心桃園，動起來」選戰主軸，首輪發言從產業切入要加入推動龍科三期、重新評估亞矽創研中心，針對市民關切的交通，要消除「幽靈公車」、親自督導軌道建設，醫療建設方面更公開喊出要重啟清大BOT案發展特色醫療，強調種種市政停滯，他已有解方，要迎頭趕上失落的4年。

為迎合「國門新都、世界桃園」城市願景，黃世杰也提出多項藝文展演、生活休閒、多元文化與婚育幼托等政策，最有亮點是一站式服務發展演唱會經濟、打造國際型大型主題樂園。他也以一個4歲孩子的父親為出發點，提出增加公托資源、十分鐘遊戲圈概念，讓理想家園的想像充滿畫面感；最後更以客家話結尾，呼應身為新屋沿海子弟，要推動多元文化傳承與發展的主張。

黃世杰闡述政見溫和、平穩，反倒是張善政今天政見發表發言相對強勢，「攻守交換」較讓人意外。張善政以工程師「除錯」概念，搭配手板圖卡接連提及前市長鄭文燦任內的捷運綠線北機廠開工停滯、運動中心天花板坍塌等工程工程缺失，交通公車服務部分，更點名對手競總主委身為客運業者卻同時操盤選舉，以削弱其公車政見可信度。

回顧市長選戰過程，張善政今日逆襲，並非完全無法理解。身為現任者多次被綠營、對手攻擊市政停擺、空轉，但包括交通、捷運建設問題在內「冰凍三尺非一日之寒」，張善政透過政見會逐項說明「以理服人」，不僅是捍衛堅守崗位的市府同仁，也要找回中間選民對張市府的信任與托付，讓選戰擺脫抹黑泥淖。

張善政在2輪政見發表中扣緊「做事的人」人設，以「市民都是我的家人」為念，穩健推動建設與生活福利，強化市民安心感；黃世杰則利用近20分鐘時間闡述政見，以桃園子弟身分勾勒更豐滿的城市想像，下班看表演，周末帶娃放電，賦予家鄉有更多元可能。