聯電創辦人曹興誠今於臉書再發文，稱對台北市長蔣萬安批評都是他個人意見與民進黨台北市長候選人沈伯洋無關，外界解讀此舉是避免沈選前仇恨值被拉高。沈伯洋受訪表示，與曹本就是獨立個體，但其論述也給他蠻多啟發，民主社會大家對政治想法有不同意見互相討論，都是很健康的方式。

曹興誠日前將台北市長比喻為「菩薩和邪靈的對決」，遭台北市長蔣萬安批評是消費宗教，且製造仇恨跟對立。曹興誠今天表示，「我罵蔣萬安是邪靈，那是我快人快語的風格，純屬個人意見」，跟沈伯洋完全無關。

沈伯洋今受訪回應強調，跟曹興誠本來就是獨立的個體，今天要做哪些政治評論什麼之類的，「其實我們都會，就是本來就是這個樣子。」但無論如何曹其實也給了他蠻多的啟發。

沈伯洋舉例，先前議員秦慧珠在節目的時候也有把曹興誠的論述拿來問他，他也有做蠻多相應的回答，這就是民主社會最健康方式，大家對於政治的想法有不同的意見，然後火花四射，然後互相討論跟評論，都是很健康的事情。