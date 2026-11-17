選戰進入最後倒數11天，賴清德總統今天再到新北為蘇巧慧助陣，是他4天內3度到新北。賴清德表示，蘇巧慧學經歷優秀，立委任內還獲16次立委第一名肯定，新北市是全台灣最大的城市，需要有能力、有理念的市長帶領，呼籲鄉親最後11天全力衝刺，11月28日投下1號蘇巧慧。

賴清德今天與蘇巧慧一同前往慈惠宮參香，吸引不少鄉親一早就在慈惠宮前等候。賴清德致詞時表示，此行除感謝媽祖娘娘保佑，也要為台灣人民祈福，盼媽祖庇佑新北市四時無災、所有善男信女闔家平安。他也感謝慈惠宮過去在台南大地震時捐助，近期也捐贈救護車及葉克膜設備，持續投入公益。

賴清德表示，蘇巧慧雖是區域立委，但服務範圍涵蓋整個新北市，過去他擔任行政院長時，蘇巧慧就曾積極爭取浮洲交流道建設，改善板橋交通，此外也爭取江翠好室、玫瑰好室等200多戶社會住宅，相關建設都已完成。

賴清德也細數蘇巧慧提出的市政願景，包括成立都更局，推動老舊房屋更新及捷運、鐵路沿線都市更新，讓市民住得更安全；推動青年育兒住宅，提供有家庭及孩子的年輕人最長20年的居住保障；考量新北市醫療資源相對不足，蘇巧慧也規畫在板橋成立醫療專區，提供500床病房，強化醫療及長照服務。

賴清德說，新北市是全台灣人口最多、幅員最大的城市，更需要有能力的人來帶領。他也把握選前最後11天回到故鄉新北市，呼籲支持者不僅自己要出門投票，也要帶親朋好友一起到投票所，讓蘇巧慧順利當選。

蘇巧慧說，賴清德四天內三度回到新北，今天終於來到人口最多的板橋，讓地方鄉親相當開心，新北市幅員廣大，各區都有自己的生活圈，希望總統能走訪不同區域。

蘇巧慧說，從學生時代住在板橋時，每逢重要節日便會到慈惠宮向媽祖報告，如今投入新北市長選戰，這條800多天的競選之路上，只要有重要事項，也會親自到廟裡參拜祈福，即使沒有公開活動，也會私下前來向媽祖稟告。

蘇巧慧表示，這次選戰一路走來，許多場活動即使遇到大雨，總能在活動開始時放晴，讓活動順利圓滿，她也向媽祖祈求選戰最後11天平安順利，強調自己與新北隊是抱持正面、陽光的態度參選，希望為新北市開拓更好的願景，也讓台灣更好，盼大家一起穩穩走完最後一段路，迎接新的時代。