桃園市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，爭取連任的國民黨桃園市長張善政質疑民進黨桃園市長候選人黃世杰公車政策可行性，黃世杰不滿表示，政策架構都會依法進行。

桃園市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天在桃園市選舉委員會舉行，每名候選人分兩輪發表政見、每輪12分鐘，抽籤順序為黃世杰1號、張善政2號。

第一輪發表時黃世杰表示，桃園應加速推動台積電進駐龍科三期，預估每年可創造新台幣5500億元產值及4500個就業機會，並帶動半導體、AI供應鏈進駐。同步加速產業園區、科學園區及周邊交通建設，串聯桃竹苗大矽谷與航空城，並布局無人機產業，爭取設立國際驗證認證中心。此外也結合清大、陽明交大等學術資源，重新規劃亞矽創，整合產官學研能量，打造桃園科技產業創新平台。

黃世杰指出，桃園應推動交通新治理，全面改善公車資訊系統並建置三級路網，規劃「幹線、生活圈及接駁」的運輸模式，並加速桃園捷運綠線、綠線延伸中壢及棕線建設，改善市民通勤環境。同時推動健康桃園與特色醫療，強化癌症、兒童、急重症及高齡照護服務，提出醫護留才措施，重新啟動清大醫院BOT計畫，整合中央、學校及民間醫療資源，並向中央爭取第二座醫學中心，補足桃園醫療資源缺口。

張善政表示，面對問題要務實、不能只喊口號，他擔任市長能掌握品質把事情做好。他也拿出圖卡手板、以桃園捷運綠線為例，核心工程北機廠在他上任時名義上雖是開工4年，但實際上進度為零，他上任後大幅縮短工期、陸續完成，現在綠線北段7站正在通車前最後測試，但不會為了選舉貿然通車。

張善政表示，桃園的托育覆蓋率在他上任後從4成提升到6成，公托據點數量也翻倍，另有國中小營養午餐、教科書免費政策，替家長省錢；桃園南北區醫療資源不均，市府投入資源主導市立醫院的開發，現在總院進入實質階段，大溪分院也已動工。

第二輪發表時黃世杰指出，桃園應發展演唱會經濟，完善大型及中小型展演場館，研議成立電影委員會，推動影視產業及原民文化聚落，並升級桃園文學季。文化方面，結合客家、閩南、原住民、眷村、新住民及馬祖閩東等族群特色，支持語言傳承與文化創作。觀光方面，串聯北橫山林、大溪老街及海岸漁港，推動國門微旅行，並評估航空城引進大型主題樂園，延長旅客停留時間，打造國際觀光城市。

黃世杰表示，市府要成為青年及年輕家庭的後盾，他提出2034年前中央與地方合計至少2萬戶社宅完工入住，並於4年內提供至少2000戶婚育宅，試辦延長育兒家庭社宅租期至20年，同時擴充托育資源及彈性服務。教育方面，提前規劃新校舍、改善老舊校園，增加教師及特教支持人力，推動行政減量。休閒方面，推動「十分鐘遊戲圈」，完善公園、運動場館及中壢體育園區，讓公共建設跟上人口成長，實現「國門心都、世界桃園」願景。

最後黃世杰更以客家話表示，桃園是黃世杰一生的全部，在地的他會好好做事、為家鄉努力打拚，不讓大家失望。

張善政表示，桃園現在的公車服務令很多人不滿，過去公車被少數業者寡占，疫情後又碰到大客車駕駛缺工，他上任後加碼公車駕駛津貼、補助業者汰換車輛，也嚴加管理開罰，引進外縣市客運業者、用良性競爭來提升品質，並推出桃小巴支援，讓桃園公共運輸覆蓋率從他上任前的6成提升到8成。

張善政提到，交通部分市府已找出系統性問題在慢慢改善，但黃世杰的競總主委是原先寡占桃園公車市場的客運董事長，不知道黃世杰未來的公車願景，在請業者操盤選舉之下要如何不被既得利益綁架。

張善政也說，他推出可負擔住宅自治條例，目前在中央審議，推動的社宅也會陸續落成；很多建設不會在他任內完成，但負責任的市長不能只做任內看得到的建設，他有信心能把事情做好。

會後接受媒體聯訪時張善政表示，他已盡最大力量呈現，希望市民能夠滿意；黃世杰表示，已完整表達願景，會持續向市民推銷。

黃世杰指出，會中張善政提到的競總主委是客運董事長部分，該主委同時也是平鎮褒忠祠義民廟主委，從事地方公益、關懷土地，張善政不該如此污衊；公車政策部分，他有提出市營公車等整合、協作概念，任何一家客運業者都會是合作夥伴和監督對象，一切都會依法進行。