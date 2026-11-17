民進黨台北市長候選人沈伯洋今日談到選情，直言最終封關民調有領先也有落後，選情膠著，但策略不會有任何改變持續勤走基層。而這周日黃金周也將舉辦洋流嘉年華活動，他強調，文化政策是團隊對台北市很重要的承諾，希望在沒選上前就做給大家看，讓大家看到台北市城市文化其實很豐富。

沈伯洋表示，策略上不會有任何改變，選舉到最後就是要拉票、催票、顧票，他每一個年齡層都要去努力，爭取越多人支持越好，差距雖然非常近，以3%違紀實際票數可能差4萬到5萬票，每個投開票所差的就是幾十張，勤走基層仍然很重要。

而媒體問到親自致電給里長，沈伯洋說，對基層里長除座談、客廳會、市場、宮廟時，與里長交流，但一定會漏，也盡量看能不能在選前打電話給各里長，談未來規畫、需要注意什麼事。

而接下來進入黃金周，沈伯洋先前也預告將舉辦洋流嘉年華活動，社群更分享跟造船藝術家有動手造船，沈伯洋表示，性質跟上禮拜辦的洋流祭意義非常類似，想讓大家知道在城市文化有多豐富，不論是音樂、歷史或表演藝術，都該被重視，藉由這樣的方式，讓大家感受到台北的活力。

沈伯洋直言，這個城市有太多沒有被看到，先前在談文學時，為何要推出洋流誌配合文學作品，推理小說、詩，還有漫畫都是本土作家，就是想讓大家知道台北有這樣的文化底蘊，所以想藉由嘉年華方式有別單純造勢，把城市的文化在還沒有選上的時候，就做給大家看。