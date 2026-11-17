民進黨台中市長候選人何欣純連日遭藍營攻擊，丈夫謝俊雄過去投標公家工程違反利益衝突法遭罰鍰一事被挖出猛打。無黨籍議員候選人周啓揚今天特地到何的競選總部，要求她簽保證書承諾丈夫以後不接公家標案。何欣純稍早回應，若當選市長，配偶與家人絕對不包任何中市府的工程。

周啓揚今天上午10時許現身何欣純競總，手持保證書大紙板，要求何公開回應幾個問題並簽下承諾。他說，第一，謝俊雄確實是行賄，有明確的法院判決，這不是抹黑，何應公開回應該行賄案；第二，謝不顧利益迴避原則承包公家工程，相關訴訟經過最高行政法院判決確定，請何說明利益迴避原則的態度。

周啓揚表示，今天帶來保證書是希望把爭議變成具體承諾，請何欣純回答3個問題，若擔任市長是否願意督促謝俊雄不再承攬任何中市府標案？家人是否可以一律不投標政府採購案件？未來親屬若涉及違法或不當介入市政，是否願意退出政壇？

何欣純競總執行長李政毅負責接待周，並未接下保證書。李說，何欣純早已針對這幾個問題做出回應，上周開了2場記者會，對相關事情的立場非常清楚、宣示非常明確，周啓揚是不知道還是刻意遺漏？競總的立場已經表達很清楚，不會配合演出。

何欣純上午9時半在競總舉行「各界專業人士支持連署」記者會，會後以趕行程為由，並未留在競總等候周啓揚。她受訪時表示，已經交代執行長好好溝通接待，自己本來就願意跟所有市民承諾，若當選市長，配偶與家人絕對不包任何市府工程，也絕對不會進市府。

另外周啓揚原本邀請民眾黨議員候選人劉芩妤一同到何競總，劉今天上午在活動開始前半小時，緊急通知已安排其他活動不出席；她仍強調，公共工程必須公開透明，公職人員與關係人要嚴格遵守利益衝突規範。周啓揚說，不是被放鴿子，是對方本來就有其他行程。

何欣純（中）承諾，若當選市長，配偶與家人絕對不包任何市府工程，也絕對不會進市府。記者陳敬丰／攝影