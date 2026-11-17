嘉義市長、市議員選舉28日下周末登場，市議會第11屆最後一次定期會上午閉幕，三讀通過市府明年度總預算案，歲出245億7950萬元，創歷屆最高紀錄。其中，明年編5億5000萬元，持續補助65歲以上長者健保費。閉幕典禮結束，市長黃敏惠率領市府團隊，與議長陳姿妏、副議長張榮藏及在場議員們合影留念，為本屆議會定期會留下歷史紀錄。

議長陳姿妏特別向十屆議員，即將卸下副議長職務的張榮藏表達感謝，肯定他長年投入地方公共事務，是資深民意代表，也是議會「活字典」，累積豐富地方議政經驗，期盼未來能將從政經驗傳承給新生代議員。

議會通過市府2027年度總預算，歲入編列230億7650萬元，歲出245億7950萬元，歲入歲出差短15億300萬元，全數以前年度歲計賸餘移用彌平。預算審查，只有民政處出國旅費300萬元被刪200萬元，整體預算依市府原編列內容通過。

議長陳姿妏閉幕致詞回顧本屆4年議事運作，在全體議員支持下，議會議事協調順利，府會關係和諧，各項議事工作都能順利推動。面對下周即將到來的選舉，她祝福議員同仁都能順利通過選舉考驗連任。

定期會通過議員提案23案及臨時動議1案。其中，議員張秀華提案建議市府將0至6歲學前兒童發展備援金，從每年5000元提高至2萬4000元，減輕家庭育兒負擔，落實友善托育政策，以及擴大敬老卡及愛心卡使用範圍，由於涉及後續財政規劃與政策執行，多項福利政策留待新任市長及新一屆市議會決定。

市議會預計12月10日至14日，召開最後一次臨時會，12月25日舉行第12屆議員宣誓就職及正、副議長選舉，新一屆議會將正式展開運作。

嘉義市長、市議員選舉下周末登場，市議會第11屆最後一次定期會上午閉幕，典禮結束，市長黃敏惠率領市府團隊，與議長陳姿妏、副議長張榮藏及在場議員們合影留念，為本屆議會定期會留下歷史紀錄。記者魯永明／攝影