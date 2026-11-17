國民黨前主席朱立倫今前往板橋新埔市場，陪同新北市議員參選人鄧凱勛掃街拜票。面對新北市長選情持續膠著，朱立倫表示，李四川過去數十年公務生涯，尤其在新北服務期間對地方貢獻很大，選戰目前相當激烈，最後關鍵仍是讓支持真正轉化為選票，「票票入匭才是關鍵重點」。

朱立倫今天在新埔市場掃街前接受媒體聯訪。媒體詢問，新北是藍營大票倉，目前選情激烈仍呈現五五波，對國民黨新北市長候選人李四川最後階段有何建議。

朱立倫表示，李四川過去數十年公務生涯，尤其在新北服務多年，對地方貢獻非常大，「大家都知道真正做事的是李四川」。

不過朱立倫也坦言，目前選戰非常激烈，接下來最重要的是把支持化為實際選票，「讓選票落實、票票入匭才是關鍵重點」。

朱立倫說，不論是沉默螺旋或選民冷漠，未來兩周都要把支持者的熱情催出來，「只要票票入匭，李四川就能順利當選」。