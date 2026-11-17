民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」車掃壓軸場上周在關渡集結，最後以500台無人機點亮夜空收尾，聲勢浩大。藍營粉專「政客爽」指出，洋流一場短短的無人機表演，業內行情要價新台幣300萬元，大酸「民進黨選舉到底多有錢？」

政客爽指出，綠營說昨天洋流造勢一共有500台無人機表演。他問了一下無人機行業的朋友，無人機表演平均一台是6000元，按照這樣的規格起碼300萬元，這僅僅是一場造勢的一個環節而已就馬上花掉300萬。

政客爽指出，記得沈伯洋剛開始宣布參選的時候，綠媒一直在宣傳的新聞是「沈伯洋貸款200萬元選市長」。搞得一副他很窮的樣子，結果這次選舉資源堪稱全台候選人最多的。那些造勢的舞台、場地佈置、周邊、整體視覺設計，相信參與過廣告公司或公關公司的人，都知道那費用非常驚人。

政客爽指出，稍微查了一下民主國家的選舉，只有兩個人可以跟沈伯洋並駕齊驅。2020年拜登勝選美國總統以後用了200台無人機表演慶祝。2024年印度莫迪為了拚總理連任用了1000台無人機表演宣傳。所以沈伯洋是用別的國家「總統」級別的資源在選台北市長，放眼全世界民主國家，都極為罕見。