新北激戰，賴清德總統今天再到新北為民進黨新北市長候選人蘇巧慧助陣，是他四天內三度到新北市。蘇巧慧表示，非常感謝賴總統重視家鄉新北，在選戰最後階段她會把握每分每秒，以最快速度車掃、舉辦大型活動，全力衝刺，她也預告這周末將在林口、淡水、新店舉辦馬戲團、音樂會及劇團表演，用多元活動呈現新北未來可能性。

蘇巧慧說，今天非常感謝賴清德總統再次回到新北，與她一起參香祈福，尤其慈惠宮是板橋重要的信仰中心，也能感受到賴總統對家鄉滿滿的重視。選戰進入最後階段，團隊將用盡全力，把握每個與市民接觸的機會，除了加快車掃速度，也會舉辦大型活動，讓更多民眾感受團隊的理念。

蘇巧慧指出，這周末將在林口舉辦馬戲團活動、淡水舉辦音樂會，新店則有劇團表演，希望透過更多元的方式，讓大家感受到蘇巧慧帶領的新北市，未來可以精彩、有趣、多元又豐富，這也是她期待的新未來，她與全體新北隊都會把握最後時間，全力衝刺。

選戰倒數封關民調陸續出爐，蘇巧慧表示，很感謝一路走來有越來越多民眾、鄉親認同團隊陽光正面、談政見及願景的選戰方式，支持者也越來越多，團隊有信心，但也會保持謹慎，剩下最後11天，會一步一腳印，以最快速度將這場馬拉松跑到終點。

外界傳出立法院中興大樓07號辦公室風水好，使用該辦公室的立委都能當選。蘇巧慧說，她很喜歡自己的辦公室，第一屆進入立法院時抽籤就抽到中興大樓，至今已使用11年，07號房對她而言是一段很有意義的旅程。

蘇巧慧表示，希望將這11年累積的功力與資歷貢獻給新北市，也期盼獲得市民認同，讓她從立委的下一階段，成為新北市最好的隊長、新北市長。