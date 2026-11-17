年底選舉倒數11天，民進黨20日將舉辦中部大造勢，有地主台中市長候選人何欣純，以及台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰等人，活動包含車隊掃街、造勢晚會等等，賴清德總統也會壓軸登場。何欣純表示，卡司空前堅強，希望能開啟新時代。

何欣純表示，20日的活動名稱是「洋流慧聚、杰伴童行、迎向欣時代」，包含沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、基隆市長候選人童子瑋，以及自己的名字；當天下午沈會先到台中，3時半開始和她從元保宮出發車掃，路線已經公布了，請前來參加的支持者和市民朋友注意安全。

何欣純說，沈伯洋車掃結束後，還要去南投縣與縣長候選人温世政合體，晚上會趕回台中，參加在烏日日出停車場舉辦的造勢大會；晚會卡司可謂空前的大陣仗，除了沈、蘇、黃、童，還有苗栗縣長候選人陳品安與彰化縣長候選人陳素月，邀請中台灣支持民主陣營、願意改變的朋友一起參與。

何欣純昨天在山城造勢大會也透露，造勢晚會上賴清德總統會到場相挺，集結台灣隊共同為大台中拚勝選。

今年選舉公報何欣純和沈伯洋不約而同使用「勾選表單」的形式，何表示，第一是因為條列式非常簡單清楚，讓市民一眼就知道政見，第二是希望透過這樣的方式，讓市民一項一項檢視自己上任後能不能兌現承諾，做到的項目就打個勾勾。