桃園市長選舉公辦電視政見發表會今天上午登場，爭取連任的國民黨候選人張善政會後受訪表示，第一輪發言主要聚焦過去4年市府如何做事，第二輪則著眼桃園未來發展，強調過去4年已打下基礎，接下來4年若能做好，將影響桃園未來20、30年。

桃園市選委會今天上午9時舉辦市長候選人公辦電視政見發表會，民進黨候選人黃世杰、國民黨候選人張善政先後抵達會場，經抽籤由黃世杰先發言、張善政後發言。2人在政見發表會開始前先禮後兵，不僅在舞台上與主持人合影，會前碰面時也面帶笑容、主動握手致意，隨後各自站上講台，針對桃園市政及未來發展提出政見。

張善政會後受訪表示，第一輪他主要聚焦過去市府怎麼做事情，因為過去看到許多工程及制度上的問題，因此市府不是只做4年，而是希望打造一套可以長久運作的制度，包括工程品質管理、防火預防措施等，都希望透過制度解決問題。

第二輪則是談桃園未來，希望讓市民感受到市政持續在推動，過去4年有了一個好的基礎，但未來4年還有更多事情可以做，「未來這4年做得好，其實桃園未來20、30年都可以非常非常順利往下發展。」

對於今天為何特別準備手板，秀出捷運綠線北機廠施工前後的對比？張善政表示，工程現場的情況用文字、語言很難敘述，而且4年前與4年後的現場情況相差非常遠，透過照片前後對照，可以讓市民更清楚看到工程實際進度。

張善政表示，他想表達的是，前朝原本開工典禮辦完後，工程4年沒有動，但「開工重要，施工才重要」，市府上任後就是要真正解決問題、推動工程，而不只是舉辦開工典禮。