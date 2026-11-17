蔣萬安選舉公報政見沒遷松機 蘇巧慧：AI園區來淡水
選戰最後倒數，台北市長候選人蔣萬安提出遷建松山機場政見，但被發現沒有列入選舉公報內。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天受訪表示，連企業都認同AI廊帶應是不必遷松機，而是可以優先考慮新北淡海科學城。
蘇巧慧說，國民黨雙北市長候選人到底當時是急救章，還是現在想一想覺得不妥又撤掉，這個我們不得而知，但站在新北市的立場，尤其是蘇巧慧要代表新北市競選新北市長、要擔任隊長這個位置，「我們不認同遷松機」，希望AI園區來新北、來淡海科學城。
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