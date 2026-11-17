台北市長選戰倒數，挑戰連任的台北市長蔣萬安展開陪同小雞們站路口拜票行程，今上午與松山信義議員候選人許原榮合體，在上班上課車水馬龍的忠孝東路與基隆路一段路口拜票，也有不少熱情支持者前來拍照簽名，蔣萬安站了近1個小時才離去。

蔣萬安今早上7時45分到，隨後與前立法委員費鴻泰、許原榮掃街，由於是交通要道，也有不少客運行經，不少人都停下來看是否為本人，甚至有熱情上班族和上學的高中生們比出蔣萬安的號次5合影。

許原榮表示，上班路上心情可能會比較沈重些，所以看到不少民眾熱情揮手打氣，希望給大家加油打氣。他也透露，之後會和蔣萬安合體車掃、市場拜票等，陸續都會安排。