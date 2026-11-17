翡翠水庫設光電版？ 蘇巧慧：從頭到尾都是假議題
經濟部水利署曾連續3年發函盤點光電場址，藍營要求民進黨新北市長候選人蘇巧慧表態是否同意設置光電板。蘇巧慧今天陪同賴清德總統到板橋慈惠宮參拜前受訪表示，當時經濟部已有澄清，是全國性場址盤點，不是要求翡翠水庫增設光電板，既然從頭到尾都知道這個是假議題，就不該在選舉時候拿出來炒作，這樣非常沒有意義。
蘇巧慧說，市民期待的是多討論城市政見、願景，城市未來希望什麼願景，而不是口水，「這就是我們很不一樣的地方」，所以她會持續她的步調與方向。
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