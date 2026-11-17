2026高雄市長選舉進入最後倒數，ETtoday今天發布封關前調查顯示，國民黨候選人柯志恩獲得46.1%支持度，民進黨賴瑞隆則為44.6%，雙方僅差1.5個百分點，柯志恩微幅領先。

進一步從政黨傾向交叉分析，在表示不支持任何政黨的受訪者中，52.6%支持柯志恩，21.3%支持賴瑞隆，柯志恩獲得的支持比例約為賴瑞隆的2.5倍，顯示其在中間選民中具有一定支持優勢，也讓這群選民的投票選擇成為此次選情觀察焦點。

民調也針對賴清德總統施政表現調查，結果顯示，受訪者中有49.1%表示滿意，其中25.6%「非常滿意」、23.5%「還算滿意」；另有47.8%表示不滿意，包括14.7%「不太滿意」及33.1%「非常不滿意」，另有3.1%表示不知道或沒意見。整體而言，滿意度略高於不滿意度1.3個百分點。

現任高雄市長陳其邁的施政表現，整體滿意度達72.1%，其中有41.6%表示「非常滿意」、30.5%「還算滿意」；另有24.8%表示不滿意，包括16.1%「不太滿意」及8.7%「非常不滿意」，另有3.0%表示不知道或沒意見。

該民調負責調查單位為東森民調雲股份有限公司。主持人謝惠玲營運長。由東森民調雲股份有限公司負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查辦理時間是2026年11月10日至13日。調查範圍：高雄市38個行政區。調查對象是設籍於高雄市且年滿20歲以上的民眾。調查方法是以「手機簡訊」及「EDM」方式通知，進行封閉式網路問卷調查。抽樣方式以ETtoday民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍高雄市38個行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling）。母體數是ETtoday民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍高雄市38個行政區且年滿20歲以上民眾共計40萬6464。樣本數與誤差值：回收有效樣本數1,296份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.72%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據115年10月底設籍高雄市38個行政區民眾性別、年齡、行政區人口統計資料，與114年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，經統計檢定，加權後樣本在性別、年齡、行政區及教育程度等特徵上，與母體分布均無顯著差異（p值＞0.05）。經費來源：東森民調雲股份有限公司。