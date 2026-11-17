桃園市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，市長張善政會中猛攻桃園公車問題，並點名民進黨候選人黃世杰的競選總部主委范振修就是客運董事長，質疑黃未來如何不被既得利益綁架。黃世杰會後受訪反擊，公車管理與前朝市府無關，政府應承擔更大的公共服務責任，更替范振修抱不平，強調范長期投入地方公益，「他不應該受到這樣子的汙名」。

黃世杰表示，今天已完整向市民表達政策願景及具體做法，雖然部分資訊還可以再補充，但未來會透過各種方式持續向市民說明，希望爭取更多認同，「所以我想今天算是成功」。

針對張善政在政見發表會中批評前市府對公車業者「疏於管理」，更稱「補助照給、罰單不開，這個不叫管理，這個叫放任」，黃世杰表示，公車管理與前朝市府沒有關係。以張善政提到的市場競爭環境為例，桃園升格直轄市以來，前市長鄭文燦就率先引進其他業者進駐桃園，希望形成互相競爭的環境。

黃世杰指出，這幾年受到疫情等許多因素衝擊，過去的管理模式，包括單純對業者開罰，甚至對司機開罰，這樣的做法是否足以改善整體公車營運服務，市民自然會對2人的政策及改善公車做法有適當評價。他認為公車是公共服務，政府必須承擔更大的責任。

對於張善政點名范振修，黃世杰說，他要特別替范振修說幾句話。范振修不只是客運、貨運業者，也長期投入地方公益、關心台灣及這塊土地，「他不應該受到這樣子的汙名」，他認為張善政這樣的攻擊對范非常不公平。

黃世杰表示，他已提出市營公車，以及整合所有大眾運輸的整體協作概念。在這個架構下，任何一家客運業者，不論已經在桃園營運，或未來可能進入桃園的業者，都會是市府的合作夥伴，同時也會是監督對象，一切依照法令進行，「我不認為有任何的問題」。

談到整場政見發表策略，黃世杰表示，主要從產業、交通、醫療出發，希望徹底解決桃園發展動能及生活環境品質問題，接著延伸至藝文展演、生活休閒、住宅、托育等政策，實質關注青年、長輩及下一代的生活，並提出「國門新都、世界桃園」的願景，未來他還會透過網站及地方活動，向市民補充各項政策實行細節，希望得到更多市民認同。