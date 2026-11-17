選戰倒數已進入街頭巷戰，針對前行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長時，曾大讚李四川工程專業、人緣好「若李四川參選，我就不敢選」，引發熱議。今新北市議員呂家愷更提及，總統賴清德於2018年任行政院長時，更公開讚賞李四川曾大力協助台南汞汙染問題，還稱李四川當年沒參選新北市長「讓他失望了」。面對蘇賴二人對李四川的讚許，證明李四川做事不分顏色、獲得跨黨派肯定。

呂家愷指出，前行政院長蘇貞昌當年曾在保生大帝面前立誓，不會參選新北市長，後來急轉彎參選，被各界批評是「騙神明」，而蘇貞昌後來在樹林濟安宮與李四川同台時，更公開大讚李四川的工程專業與好人緣，笑稱「也許你出來選我就不敢選了」，當時坐在李四川旁邊的民進黨立委蘇巧慧，也對蘇貞昌發言大力拍手叫好。

呂家愷表示，不只蘇貞昌，就連賴清德總統2018年當年擔任行政院長時，出席淡海新市鎮配水池啟用典禮，與當時擔任新北市副市長的李四川同台，更公開感謝李四川在擔任行政院秘書長期間，曾親自前往台南處理中石化台鹼廠的汞汙染及醫療照護問題，並帶領全場鼓掌表達肯定，甚至當面對李四川說「你讓我失望了，我以為你會出來選新北市長」，展現對於李四川的高度肯定與期待。

呂家愷說，蘇貞昌及賴清德當年的發言都證明李四川做事情不分顏色，獲得跨黨派高度肯定，蘇巧慧參選以來卻不斷抹黑攻擊李四川，甚至在辯論會時公開質疑李四川的工程專業，打臉父親蘇貞昌曾說過的話，如同蘇巧慧陣營2018年同樣大肆抹黑侯友宜市長，2026年蘇巧慧卻又變一個人開始「尊侯」，人前人後兩副嘴臉，證明蘇巧慧極其假面，為選舉利益隨時可翻臉不認人，更可東騙西騙說話不算話。