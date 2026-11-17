桃園市選委會今舉辦2026桃園市長選舉政見發表會，民進黨桃園市長候選人黃世杰提到產業、交通、醫療、藝文及住宅政策等面向，強調桃園發展停滯，上任後要重啟亞矽創、清大醫院等計畫，發展演唱會經濟及引進國際級大型主題樂園，社宅2034年中央地方蓋到2萬戶，把落後的發展趕回來。

桃園選委會政見發表分2輪，每輪每人12分鐘，黃世杰先後共用19分55秒，第一輪談產業發展、交通問題及醫療需求，第二輪則提到藝文發展、觀光經濟、住宅政策與族群融合，最後也用客家話向選民喊話，爭取支持。

黃世杰表示，台積電重返桃園，市府要把握機會加速推動，也要做好周邊配套規畫，桃園不僅要有新的產業園區，甚至要有新的科學園區，帶動城市整體發展。然而，城市要發展，交通很重要，未來將全面盤點公車路線，解決幽靈公車問題。

另外，黃世杰也提到重啟亞矽創與清大醫院計畫，設置專責單位發展演唱會經濟，也要擴大舉辦文學祭，讓在地創作被看見，居住方面，他目標2034年中央地方社宅合計達2萬戶且完工入住，研議加碼租金補貼，釋出2千戶婚育宅並將租期延長到20年，也會完善托育資源分配及規畫。

黃世杰強調自己在桃園出生，希望桃園不只是有產業及工作機會的城市， 更是人們願意長久居住生活的城市。