桃園市長選舉公辦電視政見發表會今天上午9時在桃園市選委會登場，爭取連任的國民黨候選人張善政與民進黨候選人黃世杰正面交鋒。張善政第二輪火力瞄準桃園公車問題，坦言服務不好是事實，但前市府對客運業者「疏於管理」，補助照給、罰單不開，「這個不叫管理，這個叫放任」，並點名黃世杰競選總部主委范振修就是原先寡占桃園公車市場的客運董事長，未來公車願景如何不被既得利益綁架？

張善政表示，下一個4年是桃園「打地基的時候」，希望未來桃園年輕人找得到好工作、願意在這裡安家，市民交通更便利，生病也能在附近找到優質醫療服務，這些都要靠工程一磚一瓦堆砌起來，未來重點包括交通、工作與安家。

張善政坦言，桃園公車服務讓許多市民不滿意，這是事實。過去多年桃園公車一直由本地少數業者寡占，缺乏提升服務品質的誘因，疫情後又碰上全國大客車駕駛缺工。但他上任後將公車駕駛津貼從每月6000元提高到1萬元，也補助業者汰換近300輛老舊公車。

張善政表示，管理客運業者「要有胡蘿蔔，也要有棒子」，可以給補助，但違規該處罰就處罰。他直指前市府對公車業者「非常疏忽、疏於管理」，去年業者因未按時發車等違規遭裁罰1000多件，4年前前市府1年僅裁罰200多件，甚至2019年只有100件，「前市府的做法是補助照給、罰單不開，這個不叫管理，這個叫放任。」

張善政指出，市府除加強要求既有業者，也引進首都客運等外縣市業者，希望透過良性競爭提升服務，公共運輸覆蓋率也從他上任時不到6成提高至接近8成。反觀黃世杰的競選總部主委范振修就是原先寡占桃園公車市場的客運董事長，「請業者操盤選舉」，黃世杰規畫的公車願景，將來如何不被既得利益綁架。

談到產業，張善政表示，在桃園與中央共同努力下，國科會今年5月已證實台積電將擴大在龍潭科學園區投資。他直言，龍科3期2022年時倉促宣布，當時缺乏水電基礎設施，土地問題也未與居民溝通好；市府上任後與國科會密切合作，經過上百場協商找到解決辦法，並提前在平鎮、楊梅等地規畫超過200公頃產業腹地，提供台積電上下游廠商進駐空間。

張善政說，未來也要讓航空城從航空物流基地轉型為高科技新基地，透過高階載板、散熱等產業布局，鞏固桃園在AI供應鏈的地位，「讓產品在桃園製造、在桃園組裝，從桃園出發走到全世界」，把今天的建設變成年輕人未來的工作機會。

張善政也提出住宅政策，表示任內新辦社會住宅已發包近6000戶，未來4年預計再發包近5000戶，8年可達1萬戶；市府另提出全國首個可負擔住宅自治條例，希望讓青年除了一輩子租屋或背房貸外，有「第3個選項」。自治條例已獲市議會3讀通過，目前正在行政院審議，只要中央同意就能啟動。

張善政表示，政治人物任期有終點，但城市發展沒有，重要建設市民可能要使用50年甚至更久，「攸關未來長遠發展的工程，請交給可以信任的工程師市長」。他向選民喊話「請再給我4年」，讓團隊繼續把進度往前推、把品質顧好，把對的事情做得更好。