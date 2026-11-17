新竹縣議員竹北東區候選人杜文中日前因母親辭世，暫停所有競選行程，專心處理後事。如今圓滿送別母親，他收拾悲傷重返選戰，與妻子攜手走上街頭、路口及夜市拜票，盼將對母親的思念化為服務地方的力量，完成選戰最後一哩路。

杜文中表示，這段時間非常感謝各界朋友、地方鄉親及支持者給予關懷、慰問與鼓勵，每一份溫暖都讓他深受感動。面對母親離世，內心雖然萬分不捨，但人生終究必須繼續向前，母親生前除了掛念家人，也始終關心他對地方服務的堅持，因此決定在處理完後事後，重新投入選戰。

「媽媽對我的掛念，我一直放在心上；現在能做的，就是把該做的事情做好，不辜負她的期待。」杜文中說，參選以來始終希望讓竹北東區變得更好，並提出「四大守護」政策理念，包括家庭守護、社區守護、城市守護及未來守護，從家庭照顧、社區發展、城市建設到下一代成長，建立完整的地方生活支持網絡。

杜文中指出，上一屆選舉雖然與當選機會擦肩而過，但他並未因此離開地方，仍持續參與地方服務、關心鄉親需求，甚至有不少民眾至今仍以為他是現任議員，這份認同也讓他更加堅定服務地方的決心。

杜文中坦言，自己過去曾因生意失敗，背負沉重債務，人生一度跌入低谷，「跌倒過，更懂得為人撐傘。」正因親身經歷挫折，更能理解基層家庭、弱勢族群及一般民眾面臨的生活壓力，也深知民眾需要的不是選舉期間才出現的候選人，而是願意長期傾聽、真正關心地方的民意代表。

「選舉有終點，服務沒有終點。」杜文中強調，選舉只是一段時間的競爭，地方服務卻不該有期限。他不希望將最後的選戰時間浪費在政治口水與無謂攻防，而是回歸初衷，親自向鄉親說明理念、爭取認同。

隨著選戰進入最後倒數，杜文中選擇與妻子攜手拜票，從交通路口、街頭巷弄到夜市，透過鞠躬問候、握手及面對面溝通，傳達對地方的關心。競選團隊也持續展開掃街拜訪，希望一步一腳印聆聽民意，爭取鄉親支持。